Иванов Александр Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1962

Дата смерти

01.12.1993

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1934 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1962

Отец: Иванов Семён Андреевич

Мать: Иванова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
17.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.12.1993
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