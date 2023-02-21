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Трефилов Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1838 и 1852

Дата смерти

После 1886

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1838 и 1852

Отец: Трефилов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Трефилова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 11.11.1875

Дочь: Чистякова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Трефилова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Трефилова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
16.08.1879

Сын: Трефилов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Трефилова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.07.1882

Дочь: Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Трефилова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
23.04.1885

Сын: Трефилов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Трефилова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
23.08.1886

Сын: Трефилов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Трефилова Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1886
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