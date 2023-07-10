Кочерганова (Шолина) Васса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочерганова (Шолина) Васса Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: Шолин Степан Захарович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
певица
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.01.1898 ст.

Муж: Кочерганов Финогент Филлипович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1898 год», в ч... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1908 ст.

Дочь: Александра Финогенова

Отец ребёнка: Кочерганов Финогент Филлипович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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