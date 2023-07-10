Кочерганова (Шолина) Васса Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.
Отец: Шолин Степан Захарович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
певица
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1898 ст.
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1898 год», в ч... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1908 ст.
Дочь: Александра Финогенова
Отец ребёнка: Кочерганов Финогент Филлипович
Смерть
Неизвестно