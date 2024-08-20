Мордакина Фёкла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мордакин Елизар Васильевич
Рождение ребёнка
25.07.?
Дочь: Чичина Зоя Елизаровна
Отец ребёнка: Мордакин Елизар Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мордакин Елизар Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мордакин Андрей Елизарович
Отец ребёнка: Мордакин Елизар Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1920
Дочь: Милакина Ксения Елизаровна
Отец ребёнка: Мордакин Елизар Васильевич
Рождение ребёнка
07.12.1922
Отец ребёнка: Мордакин Елизар Васильевич
деревня Заря, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.07.1943
Дочь: Мордакина Валентина Елизаровна
Отец ребёнка: Мордакин Елизар Васильевич
Смерть
Неизвестно