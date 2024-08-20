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Мордакина Фёкла Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Василий

Мать: Пелогия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мордакин Пётр Елизарович

Отец ребёнка: Мордакин Елизар Васильевич

Рождение ребёнка
25.07.?

Дочь: Чичина Зоя Елизаровна

Отец ребёнка: Мордакин Елизар Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мордакин Лев Елизарович

Отец ребёнка: Мордакин Елизар Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мордакин Андрей Елизарович

Отец ребёнка: Мордакин Елизар Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордакин Елизар Васильевич

Рождение ребёнка
15.03.1920

Дочь: Милакина Ксения Елизаровна

Отец ребёнка: Мордакин Елизар Васильевич

Рождение ребёнка
07.12.1922

Сын: Мордакин Егор Елизарович

Отец ребёнка: Мордакин Елизар Васильевич

деревня Заря, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.07.1943

Дочь: Мордакина Валентина Елизаровна

Отец ребёнка: Мордакин Елизар Васильевич

Смерть
Неизвестно

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