Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Яков Петрович

Отец ребёнка: Петр Матвеев

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Катерина Петровна

Отец ребёнка: Петр Матвеев

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Степанида Петровна

Отец ребёнка: Петр Матвеев

Смерть
Неизвестно

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