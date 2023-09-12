Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Матвеев
Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1850
Сын: Яков Петрович
Отец ребёнка: Петр Матвеев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Катерина Петровна
Отец ребёнка: Петр Матвеев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Степанида Петровна
Отец ребёнка: Петр Матвеев
Смерть
Неизвестно