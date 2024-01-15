Исмаилов Казбек Аскарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмаилов Казбек Аскарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аскаров Ильяс Казбекович

Мать ребёнка: Сейдуалиева Жанар Зейнуллаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аскаров Айдос Казбекович

Мать ребёнка: Сейдуалиева Жанар Зейнуллаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аскаров Елдос Казбекович

Мать ребёнка: Сейдуалиева Жанар Зейнуллаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сейдуалиева Жанар Зейнуллаевна

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