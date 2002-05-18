Грицкова (Гребнева) Мария Трофимовна
Место рожденияд. Соболево, Тепловский район, Оренбургская область
Дата рождения25.02.1925
Дата смерти18.05.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Соболево, Тепловский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.12.1945
Сын: Грицков Геннадий
Отец ребёнка: Грицков Анатолий Николаевич
Илек, Россия
Смерть
18.05.2002
Новосибирск, Россия
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище, Новосибирск