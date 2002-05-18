Грицкова (Гребнева) Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицкова (Гребнева) Мария Трофимовна

Место рождения

д. Соболево, Тепловский район, Оренбургская область

Дата рождения

25.02.1925

Дата смерти

18.05.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
25.02.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Соболево, Тепловский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.12.1945

Сын: Грицков Геннадий

Отец ребёнка: Грицков Анатолий Николаевич

Илек, Россия
Смерть
18.05.2002
Новосибирск, Россия
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище, Новосибирск