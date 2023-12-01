Оплачко Семен Ильич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: не указана
Дегтярное, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
В первую мировую служил в 133 Симферопольском полку. 01.04.1915 находился в Австро-Венгрии Дельдбах лагере.