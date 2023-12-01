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Оплачко Семен Ильич

Место рождения

Карпенково, Каменский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1868

Сын: Оплачко Иосиф Семенович

Мать ребёнка: не указана

Дегтярное, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпенково, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
В первую мировую служил в 133 Симферопольском полку. 01.04.1915 находился в Австро-Венгрии Дельдбах лагере.

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