Саитов Руслан Рустамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1989
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1989
Бракосочетание
03.03.2017
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.11.2018
Дочь: Саитова Елена Руслановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.2020
Дочь: Саитова Елизавета Руслановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.2022
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности