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Саитов Руслан Рустамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1989

Отец: Саитов Рустам Абдуллаевич

Мать: Саитова Елена Дурдыбаевна

Бракосочетание
03.03.2017

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.11.2018

Дочь: Саитова Елена Руслановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.2020

Дочь: Саитова Елизавета Руслановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.08.2022

Сын: Саитов Виктор Русланович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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