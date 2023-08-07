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Григорий Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1802

Отец: Харитон Савельевич

Мать: Ульяна Андреенва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Февронья Григорьевна

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Смерть
Неизвестно

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