Григорий Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1802
Отец: Харитон Савельевич
Мать: Ульяна Андреенва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Прокопьевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Февронья Григорьевна
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Смерть
Неизвестно