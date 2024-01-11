Ожоганич Семён Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОжоганич Семён Ильич

Ожоганич Семён Ильич

avatar

Место рождения

Малый Раковец, Закарпатська область

Дата рождения

04.07.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1929

Отец: Ожоганич Илько Илькович

Мать: Ожоганич Мария

Малый Раковец, Закарпатська область
Рождение ребёнка
20.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.