Ожоганич Семён Ильич
Место рождения
Дата рождения04.07.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1929
Отец: Ожоганич Илько Илькович
Мать: Ожоганич Мария
Рождение ребёнка
20.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно