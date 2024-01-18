Литвинова Маргарита
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Москва, Россия
Рождение ребёнка
28.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвинов Антон Сергеевич
г.Москва, Россия
Рождение ребёнка
19.02.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвинов Антон Сергеевич
г.Москва, Россия