Литвинова Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова Маргарита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Антон Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
г.Москва, Россия
Рождение ребёнка
28.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Антон Сергеевич

г.Москва, Россия
Рождение ребёнка
19.02.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Антон Сергеевич

г.Москва, Россия

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