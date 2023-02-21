Павлова Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Был сын Владимир (умер) - пил много. Был ооочень красивый, танцевал, женился первый раз - сын родился. (бабы от него все падали) После тети Надя умер Ухаживала за ними бабушка Нина Тимошенко Вышла зам... Показать все
Смерть
Неизвестно
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