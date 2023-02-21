Павлова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Был сын Владимир (умер) - пил много. Был ооочень красивый, танцевал, женился первый раз - сын родился. (бабы от него все падали) После тети Надя умер Ухаживала за ними бабушка Нина Тимошенко Вышла зам... Показать все
Смерть
Неизвестно