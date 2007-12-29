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Муртазин Винер Хазиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1946

Дата смерти

29.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1946

Отец: не указан

Мать: Муртазина Магмура Хакимовна

Рождение ребёнка
06.11.1973

Дочь: Багаутдинова Миляуша Винеровна

Мать ребёнка: Муртазина Дания Сафиулловна

Рождение ребёнка
18.07.1976

Дочь: Гиниятова Лейля Винеровна

Мать ребёнка: Муртазина Дания Сафиулловна

Рождение ребёнка
17.09.1980

Сын: Муртазин Марат Винерович

Мать ребёнка: Муртазина Дания Сафиулловна

Смерть
29.12.2007

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