Муртазин Винер Хазиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1946
Дата смерти29.12.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1946
Отец: не указан
Рождение ребёнка
06.11.1973
Дочь: Багаутдинова Миляуша Винеровна
Мать ребёнка: Муртазина Дания Сафиулловна
Рождение ребёнка
18.07.1976
Дочь: Гиниятова Лейля Винеровна
Мать ребёнка: Муртазина Дания Сафиулловна
Рождение ребёнка
17.09.1980
Мать ребёнка: Муртазина Дания Сафиулловна
Смерть
29.12.2007