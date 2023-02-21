Вишняков Михаил Антонович
Место рожденияУкраина, д.Екатериновка
Дата рождения19.09.1918
Дата смерти30.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, д.Екатериновка
Рождение ребёнка
15.08.1941
Сын: Вишняков Станислав Михайлович
Мать ребёнка: Третьякова Антонина Емельяновна
Усть-Ваеньга, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1943