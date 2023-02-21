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Вишняков Михаил Антонович

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Место рождения

Украина, д.Екатериновка

Дата рождения

19.09.1918

Дата смерти

30.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, д.Екатериновка
Рождение ребёнка
15.08.1941

Сын: Вишняков Станислав Михайлович

Мать ребёнка: Третьякова Антонина Емельяновна

Усть-Ваеньга, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Антонина Емельяновна

Смерть
30.01.1943
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