Дарья Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Поликарпов
Бракосочетание
25.04.1810 ст.
Муж: Тихон Поликарпов
Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.12.1814 ст.
Сын: Петр Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Поликарпов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мария Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Поликарпов
Рождение ребёнка
02.06.1830 ст.
Сын: Кирилл Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Поликарпов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Поликарпов
Смерть
Неизвестно