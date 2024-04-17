Дарья Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Еремеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Поликарпов

Бракосочетание
25.04.1810 ст.

Муж: Тихон Поликарпов

Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.12.1814 ст.

Сын: Петр Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Поликарпов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мария Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Поликарпов

Рождение ребёнка
02.06.1830 ст.

Сын: Кирилл Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Поликарпов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Поликарпов

Смерть
Неизвестно

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