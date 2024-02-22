Дмитриев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Дмитриева Агапия
Рождение ребёнка
11.05.1896
Дочь: Анисимова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Дмитриева Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Дмитриева Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Дмитриева Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Дмитриева Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Дмитриева Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Вениамин Михайлович
Мать ребёнка: Дмитриева Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитриева Людмила
Смерть
Неизвестно