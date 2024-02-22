Дмитриев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Дмитриева Агапия

Рождение ребёнка
11.05.1896

Дочь: Анисимова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Дмитриева Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Дмитриева Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Дмитриева Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Дмитриева Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Дмитриева Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Вениамин Михайлович

Мать ребёнка: Дмитриева Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Людмила

Смерть
Неизвестно
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