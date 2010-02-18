Калмыкова (Хабибуллина) Асия Галиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова (Хабибуллина) Асия Галиулловна

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Место рождения

Старый Мензелябаш, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.10.1927

Дата смерти

18.02.2010

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1927 по 1934
Старый Мензелябаш, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
20.10.1927

Отец: Хабибуллин (Губайдуллин) Галиулла Хабибуллович

Мать: Хабибуллина Марфуга Хабибулловна

Старый Мензелябаш, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.10.1947

Муж: Калмыков Василий Анисимович

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1953

Дочь: Максимова (Калмыкова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Калмыков Василий Анисимович

Неман, Неманский, Калининградская область
Место жительства
С 1961
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
18.02.2010
Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

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