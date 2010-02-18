Калмыкова (Хабибуллина) Асия Галиулловна
Место рождения
Дата рождения20.10.1927
Дата смерти18.02.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1927 по 1934
Рождение
20.10.1927
Бракосочетание
03.10.1947
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1953
Дочь: Максимова (Калмыкова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Калмыков Василий Анисимович
Неман, Неманский, Калининградская область
Место жительства
С 1961
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
18.02.2010
Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия