Гребенщиков Иван Петров
Место рождения
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Отец: Гребенщиков Петр Яковлев
Мать: Евдокия Феодорова
Бракосочетание
02.11.1875 ст.
Жена: не указана
Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.03.1877
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Надежда Андреева
Рождение ребёнка
15.01.1879 ст.
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Надежда Андреева
Рождение ребёнка
03.04.1881 ст.
Сын: Гребенщиков Георгий (Егор) Иванович
Мать ребёнка: Надежда Андреева
Смерть
Неизвестно