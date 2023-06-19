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Гребенщиков Иван Петров

Место рождения

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: Гребенщиков Петр Яковлев

Мать: Евдокия Феодорова

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.11.1875 ст.

Жена: не указана

Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.03.1877

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Надежда Андреева

Рождение ребёнка
15.01.1879 ст.

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Надежда Андреева

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1881 ст.

Сын: Гребенщиков Георгий (Егор) Иванович

Мать ребёнка: Надежда Андреева

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно