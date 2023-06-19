Гельштейн Мендель (Марк) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гельштейн Мендель (Марк)

Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Гельштейн Янкель Йосель

Мать: ?

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.12.1897

Сын: Гельштейн Элиазар (Лазарь)

Мать ребёнка: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Гельштейн Идель (Илья)

Мать ребёнка: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Хаськович Мария

Мать ребёнка: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Нина (Нехама Няма)

Мать ребёнка: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Работа или профессия
1911
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Fisherman
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еля (Эля)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эсфирь

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1942