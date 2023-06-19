Гельштейн Мендель (Марк)
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Гельштейн Янкель Йосель
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.12.1897
Сын: Гельштейн Элиазар (Лазарь)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Хаськович Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Нина (Нехама Няма)
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1911
Fisherman
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еля (Эля)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эсфирь
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1942