Dresel Michaelis
Место рожденияGrätz/ Posen
Дата рождения17.01.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1825
Отец: Dresel Itzig
Мать: Dresel Freide
Grätz/ Posen
Место жительства
С 05.12.1852 по 1857
Hauptstraße 33
Место жительства
С 1857 по 1861
Hauptstraße 51
Место жительства
С 1861
Hauptstraße 26
Работа или профессия
Неизвестно
Kaufmann
Смерть
Неизвестно