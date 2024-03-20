Dresel Michaelis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dresel Michaelis

Место рождения

Grätz/ Posen

Дата рождения

17.01.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1825

Отец: Dresel Itzig

Мать: Dresel Freide

Grätz/ Posen
Место жительства
С 05.12.1852 по 1857
Hauptstraße 33
Место жительства
С 1857 по 1861
Hauptstraße 51
Место жительства
С 1861
Hauptstraße 26
Работа или профессия
Неизвестно
Kaufmann
Смерть
Неизвестно
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