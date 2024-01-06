Елисеева Елизавета
Место рожденияОсташков город, Тверская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Осташков город, Тверская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Елисеев Иван Ильич
Осташков город, Тверская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снарская Рима
Отец ребёнка: Елисеев Иван Ильич
Осташков город, Тверская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисеев Иван Ильич
Смерть
Неизвестно