Елисеева Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Елизавета

Место рождения

Осташков город, Тверская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Осташков город, Тверская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Елисеев Иван Ильич

Осташков город, Тверская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снарская Рима

Отец ребёнка: Елисеев Иван Ильич

Осташков город, Тверская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Иван Ильич

Смерть
Неизвестно

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