(Козлова) Авдотья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козлова) Авдотья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Логинцево, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: (козлов) Никита Андреевич

Отец ребёнка: (козлов) Андрей Сазонтович

Смерть
Неизвестно

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