(Козлова) Авдотья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Логинцево, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1769
Сын: (козлов) Никита Андреевич
Отец ребёнка: (козлов) Андрей Сазонтович
Смерть
Неизвестно