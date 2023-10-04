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Хайруллин Рахимулла

Место рождения

ТАССР, деревня Васюково

Дата рождения

10.05.1902

Дата смерти

02.05.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1902

Отец: Хайрулла

Мать: Камиля

ТАССР, деревня Васюково
Рождение ребёнка
05.05.1927

Дочь: Абдулхакова Наиля

Мать ребёнка: Хайруллина Халиса

ТАССР, деревня Васюково
Рождение ребёнка
1929

Сын: Рахимуллин Фарук

Мать ребёнка: Хайруллина Халиса

ТАССР, деревня Васюково
Рождение ребёнка
11.08.1931

Дочь: Тагирова Рауза

Мать ребёнка: Хайруллина Халиса

ТАССР, деревня Васюково
Рождение ребёнка
1934

Сын: Хайруллин Фарит

Мать ребёнка: Хайруллина Халиса

ТАССР, деревня Васюково
Рождение ребёнка
29.06.1939

Сын: Хайруллин Рашит

Мать ребёнка: Хайруллина Халиса

ТАССР, деревня Васюково
Рождение ребёнка
11.12.1941

Сын: Хайруллин Ильгизар

Мать ребёнка: Хайруллина Халиса

ТАССР, деревня Васюково
Смерть
02.05.1987
ТАССР, деревня Васюково
Похороны
Неизвестно
ТАССР, деревня Васюково

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