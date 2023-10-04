Хайруллин Рахимулла
Место рожденияТАССР, деревня Васюково
Дата рождения10.05.1902
Дата смерти02.05.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1927
Дочь: Абдулхакова Наиля
Мать ребёнка: Хайруллина Халиса
ТАССР, деревня Васюково
Рождение ребёнка
1929
Сын: Рахимуллин Фарук
Мать ребёнка: Хайруллина Халиса
ТАССР, деревня Васюково
Рождение ребёнка
11.08.1931
Дочь: Тагирова Рауза
Мать ребёнка: Хайруллина Халиса
ТАССР, деревня Васюково
Рождение ребёнка
1934
Сын: Хайруллин Фарит
Мать ребёнка: Хайруллина Халиса
ТАССР, деревня Васюково
Рождение ребёнка
29.06.1939
Сын: Хайруллин Рашит
Мать ребёнка: Хайруллина Халиса
ТАССР, деревня Васюково
Рождение ребёнка
11.12.1941
Сын: Хайруллин Ильгизар
Мать ребёнка: Хайруллина Халиса
ТАССР, деревня Васюково
Смерть
02.05.1987
ТАССР, деревня Васюково
Похороны
Неизвестно
ТАССР, деревня Васюково