Калмыков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Калмыков Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: Калмыкова Авдотья Ивановна

Колояр, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калмыков Аркадий Григорьевич

Мать ребёнка: Калмыкова Авдотья Ивановна

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