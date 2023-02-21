Калмыков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Калмыков Гавриил Григорьевич
Мать ребёнка: Калмыкова Авдотья Ивановна
Колояр, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калмыков Аркадий Григорьевич
Мать ребёнка: Калмыкова Авдотья Ивановна