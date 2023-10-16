Денисова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Денсова Алла Валентиновна
Отец ребёнка: Денисов Валентин Степанович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Денисова Марина Валентиновна
Отец ребёнка: Денисов Валентин Степанович
Смерть
Неизвестно