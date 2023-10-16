Денисова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Валентин Степанович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Денсова Алла Валентиновна

Отец ребёнка: Денисов Валентин Степанович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Денисова Марина Валентиновна

Отец ребёнка: Денисов Валентин Степанович

Смерть
Неизвестно

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