Иван Васильев
Место рожденияд. Орловка
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Василий
Мать: не указана
д. Орловка
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Феодора Иванова
д. Орловка
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Феодора Иванова
д. Орловка
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Феодора Иванова
д. Орловка
Смерть
1759