Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Васильев

Иван Васильев

Место рождения

д. Орловка

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1738 г.р.
Около 1744 г.р.
Около 1751 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Василий

Мать: не указана

д. Орловка
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Феодора Иванова

д. Орловка
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Феодора Иванова

д. Орловка
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Феодора Иванова

д. Орловка
Смерть
1759

Мы используем куки для улучшения работы сайта.