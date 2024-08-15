Хмелинина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1870 по 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1870 по 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1894 по 1895
Сын: Хмелинин Кузьма Федорович
Отец ребёнка: Хмелинин Федор Павлович
Рождение ребёнка
С 1896 по 1897
Сын: Хмелинин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Хмелинин Федор Павлович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Хмелинин Александр Федорович
Отец ребёнка: Хмелинин Федор Павлович
Рождение ребёнка
С 1903 по 1904
Дочь: Хмелинина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Хмелинин Федор Павлович
Рождение ребёнка
С 1905 по 1906
Дочь: Хмелинина Александра Федоровна
Отец ребёнка: Хмелинин Федор Павлович
Рождение ребёнка
С 1907 по 1908
Дочь: Хмелинина Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Хмелинин Федор Павлович
Смерть
Неизвестно