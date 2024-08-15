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Хмелинина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1870 по 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1870 по 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелинин Федор Павлович

Рождение ребёнка
С 1894 по 1895

Сын: Хмелинин Кузьма Федорович

Отец ребёнка: Хмелинин Федор Павлович

Рождение ребёнка
С 1896 по 1897

Сын: Хмелинин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Хмелинин Федор Павлович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Хмелинин Александр Федорович

Отец ребёнка: Хмелинин Федор Павлович

Рождение ребёнка
С 1903 по 1904

Дочь: Хмелинина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Хмелинин Федор Павлович

Рождение ребёнка
С 1905 по 1906

Дочь: Хмелинина Александра Федоровна

Отец ребёнка: Хмелинин Федор Павлович

Рождение ребёнка
С 1907 по 1908

Дочь: Хмелинина Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Хмелинин Федор Павлович

Смерть
Неизвестно

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