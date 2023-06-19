Клюс (Безносенко) Анастасия Александровна
Место рождения
Дата рождения19.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1983
Бракосочетание
12.11.2004
Муж: не указан
Рождение ребёнка
11.11.2006
Дочь: Клюс Полина Павловна
Отец ребёнка: Клюс Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
22.04.2011
Дочь: Клюс Ксения Павловна
Отец ребёнка: Клюс Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
28.12.2021
Отец ребёнка: Клюс Павел Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюс Павел Сергеевич