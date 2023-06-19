Клюс (Безносенко) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюс (Безносенко) Анастасия Александровна

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Место рождения

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

Дата рождения

19.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1983

Отец: Безносенко Александр Сергеевич

Мать: Безносенко Наталья Сергеевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
12.11.2004

Муж: не указан

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
11.11.2006

Дочь: Клюс Полина Павловна

Отец ребёнка: Клюс Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
22.04.2011

Дочь: Клюс Ксения Павловна

Отец ребёнка: Клюс Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
28.12.2021

Сын: Клюс Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Клюс Павел Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюс Павел Сергеевич