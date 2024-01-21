Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Романов

Мать ребёнка: не указана

деревня Пятная, Ковжская волость, Череповецкий уезд (на 1913)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврил Романов

Мать ребёнка: не указана

деревня Пятная, Ковжская волость, Череповецкий уезд (на 1913)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Романов

Мать ребёнка: не указана

деревня Пятная, Ковжская волость, Череповецкий уезд (на 1913)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Романова

Мать ребёнка: не указана

деревня Пятная, Ковжская волость, Череповецкий уезд (на 1913)
Рождение д. Пятная, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно

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