Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Романов
Мать ребёнка: не указана
деревня Пятная, Ковжская волость, Череповецкий уезд (на 1913)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврил Романов
Мать ребёнка: не указана
деревня Пятная, Ковжская волость, Череповецкий уезд (на 1913)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Романов
Мать ребёнка: не указана
деревня Пятная, Ковжская волость, Череповецкий уезд (на 1913)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Романова
Мать ребёнка: не указана
деревня Пятная, Ковжская волость, Череповецкий уезд (на 1913)
Рождение д. Пятная, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно