Ткаченко Пётр Денисович
Место рожденияУкраинская ССР, Полтавская обл., Гадячский район, х. Сербивщина
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Украинская ССР, Полтавская обл., Гадячский район, х. Сербивщина
Рождение ребёнка
04.09.1945
Сын: Ткаченко Вячеслав Петрович
Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Николаевна
Смерть
Неизвестно