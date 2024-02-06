Ткаченко Пётр Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Пётр Денисович

Место рождения

Украинская ССР, Полтавская обл., Гадячский район, х. Сербивщина

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Украинская ССР, Полтавская обл., Гадячский район, х. Сербивщина
Рождение ребёнка
04.09.1945

Сын: Ткаченко Вячеслав Петрович

Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Николаевна

Смерть
Неизвестно

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