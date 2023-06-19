Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей

Алексей

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1736 г.р.

Жена

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: Анна Ларионовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 лист Незаконный
Бракосочетание
Около 1793

Жена: Наталья Леонтьевна Львовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Василиса Алексеевна

Мать ребёнка: Наталья Леонтьевна Львовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 лист
Смерть
Неизвестно