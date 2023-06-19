Алексей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: Анна Ларионовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 лист Незаконный
Бракосочетание
Около 1793
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Василиса Алексеевна
Мать ребёнка: Наталья Леонтьевна Львовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 87 лист
Смерть
Неизвестно