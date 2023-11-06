Омарова (Дульева) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омарова (Дульева) Людмила

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Место рождения

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область

Дата рождения

08.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1959

Отец: Дульев Федор Тихонович

Мать: Дульева Ольга Степановна

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Бракосочетание
09.11.1983

Муж: Омаров Шамиль

Костромская область, Баксеевский сельский совет
Рождение ребёнка
04.08.1986

Сын: Омаров Рустам

Отец ребёнка: Омаров Шамиль

кострома Костромская область, Баксеевский сельский совет

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