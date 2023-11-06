Омарова (Дульева) Людмила
Место рождения
Дата рождения08.03.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1959
Отец: Дульев Федор Тихонович
Мать: Дульева Ольга Степановна
Бракосочетание
09.11.1983
Муж: Омаров Шамиль
Костромская область, Баксеевский сельский совет
Рождение ребёнка
04.08.1986
Сын: Омаров Рустам
Отец ребёнка: Омаров Шамиль
кострома Костромская область, Баксеевский сельский совет