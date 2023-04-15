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Кондракова Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.?.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯР
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Место
Комментарий
Рождение
25.?.1965

Отец: не указан

Мать: Кондракова-Минаева Лидия Алексеевна