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Кондракова Светлана Николаевна
Кондракова Светлана Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.?.1965
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Кондракова-Минаева Лидия Алексеевна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.?.1965
Отец: не указан
Мать:
Кондракова-Минаева Лидия Алексеевна
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