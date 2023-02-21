Обухов Федот Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Федот Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Обухов Иван Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Обухов Ларион Федотович

Мать ребёнка: Обухова Марфа Ефимовна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Обухов Павел Федотович

Мать ребёнка: Обухова Марфа Ефимовна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Васса Федотовна

Мать ребёнка: Обухова Марфа Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Марфа Ефимовна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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