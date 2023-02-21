Обухов Федот Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Обухов Иван Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Обухова Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Обухова Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Васса Федотовна
Мать ребёнка: Обухова Марфа Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Марфа Ефимовна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно