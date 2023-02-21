Щелкин Кирилл Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелкин Кирилл Иванович

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Место рождения

Тбилиси, Грузия

Дата рождения

17.05.1911

Дата смерти

08.11.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1924 по 1928
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
С 1928 по 1932
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942 по 1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1943
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1955
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Место жительства
С 1960
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Смерть
08.11.1968
Москва, город федерального значения Москва
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