Щелкин Кирилл Иванович
Место рожденияТбилиси, Грузия
Дата рождения17.05.1911
Дата смерти08.11.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1924 по 1928
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
С 1928 по 1932
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942 по 1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1943
Место жительства
С 1955
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Место жительства
С 1960
Место жительства
Неизвестно
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Смерть
08.11.1968