Щербинина (Дружинина) Анна Софоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинина (Дружинина) Анна Софоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1819

Отец: Дружинин Софон Михайлович

Мать: Дружинина неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозёров Михаил Иванович

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.09.1839

Дочь: Белозёрова Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Белозёров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
04.08.1841

Дочь: Белозёрова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Белозёров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
26.05.1845

Сын: Белозёров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Белозёров Михаил Иванович

Бракосочетание
30.01.1848 ст.

Муж: Щербинин Филип (Филипп) Анисимович (Онисимович)

Рождение ребёнка
14.03.1849 ст.

Сын: Щербинин Алексий (Алексей) Филипович

Отец ребёнка: Щербинин Филип (Филипп) Анисимович (Онисимович)

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.07.1856 ст.

Дочь: Щербинина Мария Филипповна

Отец ребёнка: Щербинин Филип (Филипп) Анисимович (Онисимович)

Рождение ребёнка
10.02.1860 ст.

Сын: Щербинин Мелетий Филиппович

Отец ребёнка: Щербинин Филип (Филипп) Анисимович (Онисимович)

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.07.1862 ст.

Сын: Щербинин Николай Филиппович

Отец ребёнка: Щербинин Филип (Филипп) Анисимович (Онисимович)

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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