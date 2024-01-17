Щербинина (Дружинина) Анна Софоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1819
Отец: Дружинин Софон Михайлович
Мать: Дружинина неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1839
Дочь: Белозёрова Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Белозёров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1841
Дочь: Белозёрова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Белозёров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1845
Сын: Белозёров Иван Михайлович
Отец ребёнка: Белозёров Михаил Иванович
Бракосочетание
30.01.1848 ст.
Рождение ребёнка
14.03.1849 ст.
Сын: Щербинин Алексий (Алексей) Филипович
Отец ребёнка: Щербинин Филип (Филипп) Анисимович (Онисимович)
Рождение ребёнка
19.07.1856 ст.
Дочь: Щербинина Мария Филипповна
Отец ребёнка: Щербинин Филип (Филипп) Анисимович (Онисимович)
Рождение ребёнка
10.02.1860 ст.
Сын: Щербинин Мелетий Филиппович
Отец ребёнка: Щербинин Филип (Филипп) Анисимович (Онисимович)
Рождение ребёнка
27.07.1862 ст.
Сын: Щербинин Николай Филиппович
Отец ребёнка: Щербинин Филип (Филипп) Анисимович (Онисимович)
Смерть
Неизвестно