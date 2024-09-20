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Серков Кузьма Елизарович

Место рождения

Давыдково, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Отец

Около 1663 г.р.

Мать

Около 1665 г.р.

Жена

До 1708 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Серков Елизар Григорьевич

Мать: Серкова Аграфена Ивановна

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Давыдково, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 112 об лист. Деревня Давыдково. Михаил Денисович, 38 лет, и жена его Прасковья Афанасьевна, 36 лет. У них дети Кузьма 7 лет, Дарья, 14 лет. У него живет Елизар Григрьевич, 56 лет, и же... Показать все
Бракосочетание
Между 1719 и 1724

Жена: Марфа Сергеевна

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1729
Давыдково, Шуйский район, Северный край

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