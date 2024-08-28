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Мясников Савва Варфоломеевич

Место рождения

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Мясников Варфоломей Кириллов

Мать: Евфимия Михайлова

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Мясников Макар Савельевич

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Мясников Иван Савельевич

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мясникова Евдокия Савельевна

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1795
Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

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