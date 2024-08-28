Мясников Савва Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Мясников Варфоломей Кириллов
Мать: Евфимия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Мясников Макар Савельевич
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мясникова Евдокия Савельевна
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Смерть
После 1795