Путятина (Дурнева) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения29.07.1922
Дата смерти16.01.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1922
Россия
Рождение ребёнка
Около 17.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Путятин Иван Степанович
село Оплаксино, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Путятин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Путятин Виктор
Отец ребёнка: Путятин Иван Степанович
Смерть
16.01.2002
Новосибирская обл.