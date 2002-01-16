Путятина (Дурнева) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путятина (Дурнева) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

29.07.1922

Дата смерти

16.01.2002

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1922

Отец: Дурнев Дмитрий Семенович

Мать: Дурнева Евдокия Антоновна

Россия
Рождение ребёнка
Около 17.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Путятин Иван Степанович

село Оплаксино, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Путятин Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путятин Виктор

Отец ребёнка: Путятин Иван Степанович

Смерть
16.01.2002
Новосибирская обл.
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