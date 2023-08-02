Слукина (Пихтилева) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слукина (Пихтилева) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Слукин (пихтилев) Сергей Антонович

Отец ребёнка: Слукин (пихтилев) Антон Карнеевич

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Слукин (пихтилев) Гаврила Антонович

Отец ребёнка: Слукин (пихтилев) Антон Карнеевич

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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