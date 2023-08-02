Слукина (Пихтилева) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Слукин (пихтилев) Сергей Антонович
Отец ребёнка: Слукин (пихтилев) Антон Карнеевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Слукин (пихтилев) Гаврила Антонович
Отец ребёнка: Слукин (пихтилев) Антон Карнеевич
Смерть
Неизвестно