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Skaggs Martha J.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1906

Дата смерти

?.03.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

1923 г.р.
1924 г.р.
1927 г.р.
1928 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923

Сын: Bailey Elmer E.

Отец ребёнка: Bailey Ira E.

Бракосочетание
12.02.1923

Муж: Bailey Ira E.

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Bailey Naomi

Отец ребёнка: Bailey Ira E.

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Bailey Murrel J

Отец ребёнка: Bailey Ira E.

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Bailey Marjorie M.

Отец ребёнка: Bailey Ira E.

Смерть
?.03.1999

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