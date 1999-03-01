Skaggs Martha J.
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1906
Дата смерти?.03.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Bailey Elmer E.
Отец ребёнка: Bailey Ira E.
Бракосочетание
12.02.1923
Муж: Bailey Ira E.
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Bailey Naomi
Отец ребёнка: Bailey Ira E.
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Bailey Murrel J
Отец ребёнка: Bailey Ira E.
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Bailey Marjorie M.
Отец ребёнка: Bailey Ira E.
Смерть
?.03.1999