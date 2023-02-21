Иванова (Лещанова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Лещанова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Лещанов Евдоким

Мать: Лещанова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай

Отец ребёнка: Иванов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Сергей

Отец ребёнка: Иванов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Владимир

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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