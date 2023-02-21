Иванова (Лещанова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Лещанов Евдоким
Мать: Лещанова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Николай
Отец ребёнка: Иванов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Сергей
Отец ребёнка: Иванов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Владимир
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость