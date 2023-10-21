(Едрёнкина-Дубровина) Анастасия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Едрёнкина-Дубровина) Анастасия Игнатьевна

Место рождения

с. Александровка, Уфимского уезда, Романоская воло

Дата рождения

1912

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович

Мать: Едрёнкина Анастасия Ивановна из Дежнёвки

с. Александровка, Уфимского уезда, Романоская воло
Смерть
1931
с. Александровка, Уфимского уезда, Романоская воло
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
с. Александровка, Уфимского уезда, Романоская воло

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