(Едрёнкина-Дубровина) Анастасия Игнатьевна
Место рожденияс. Александровка, Уфимского уезда, Романоская воло
Дата рождения1912
Дата смерти1931
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
с. Александровка, Уфимского уезда, Романоская воло
Смерть
1931
с. Александровка, Уфимского уезда, Романоская воло
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
с. Александровка, Уфимского уезда, Романоская воло