(Данилова) Маръя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Игнатьева) Даръя
Отец ребёнка: Николаев Игнатий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Игнатьев Иван
Отец ребёнка: Николаев Игнатий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Игнатьев Николай
Отец ребёнка: Николаев Игнатий
Рождение ребёнка
06.11.1832
Сын: Игнатьев Косма
Отец ребёнка: Николаев Игнатий
Рождение ребёнка
22.04.1836
Сын: Сорокин Федор
Отец ребёнка: Николаев Игнатий
Малый Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.10.1842
Сын: Петров Филипп
Отец ребёнка: Иванов Петр
Смерть
Неизвестно