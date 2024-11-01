(Данилова) Маръя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Данилова) Маръя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Игнатьева) Даръя

Отец ребёнка: Николаев Игнатий

Рождение ребёнка
1829

Сын: Игнатьев Иван

Отец ребёнка: Николаев Игнатий

Рождение ребёнка
1829

Сын: Игнатьев Николай

Отец ребёнка: Николаев Игнатий

Рождение ребёнка
06.11.1832

Сын: Игнатьев Косма

Отец ребёнка: Николаев Игнатий

Рождение ребёнка
22.04.1836

Сын: Сорокин Федор

Отец ребёнка: Николаев Игнатий

Малый Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.10.1842

Сын: Петров Филипп

Отец ребёнка: Иванов Петр

Смерть
Неизвестно

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