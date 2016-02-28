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Ортянова Диана Ильинична
Ортянова Диана Ильинична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.02.2016
Пол
Женский
Отец
Ортянов Илья Николаевич
1984 г.р.
Мать
Ортянова (Лавринович) Марина Васильевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.2016
Отец:
Ортянов Илья Николаевич
Мать:
Ортянова Марина Васильевна
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