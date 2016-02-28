Ортянова Диана Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ортянова Диана Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.2016

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.2016

Отец: Ортянов Илья Николаевич

Мать: Ортянова Марина Васильевна

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