Екатерина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Беляков Михаил Максимов

Отец ребёнка: Беляков Максим Михеев

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Беляков Максим Михеев

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Беляков Куприан Максимов

Отец ребёнка: Беляков Максим Михеев

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Беляков Максим Михеев

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Максим Михеев

Смерть
Неизвестно