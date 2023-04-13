Екатерина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Беляков Максим Михеев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Беляков Максим Михеев
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Беляков Максим Михеев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Беляков Максим Михеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно