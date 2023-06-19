Астафьева Раиса Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.07.1905 ст.
Дата смерти11.06.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1905 ст.
Петропавловская церковь Запись №-316ж
Крещение
03.07.1905 ст.
Крестный отец: Гришин Андрей Яковлевич - крестьянин из д.Золотаревка, Бугурусланский уезд, Самарская Губерния Крестная мать: Осипова Мария Андреевна - Самарская мещанка (родная тётя по-матери)
Смерть
11.06.1906 ст.
Всехсвятская Кладбищенская церковь Запись №-214ж (от бронхита) в 8 мес.