Астафьева Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстафьева Раиса Николаевна

Астафьева Раиса Николаевна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

01.07.1905 ст.

Дата смерти

11.06.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1905 ст.

Отец: Астафьев Николай Яковлевич

Мать: Астафьева Александра Андреевна

Самара, Самара, Самарская область
Петропавловская церковь Запись №-316ж
Крещение
03.07.1905 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Крестный отец: Гришин Андрей Яковлевич - крестьянин из д.Золотаревка, Бугурусланский уезд, Самарская Губерния Крестная мать: Осипова Мария Андреевна - Самарская мещанка (родная тётя по-матери)
Смерть
11.06.1906 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Всехсвятская Кладбищенская церковь Запись №-214ж (от бронхита) в 8 мес.