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Purvītis ,Purvīte (Ārenss) Kristīne

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1851

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Purvītis Jēkabs Juris

Рождение ребёнка
03.03.1872

Сын: Purvītis Purvitis (Pourwit) Vilhelms Kārlis

Отец ребёнка: Purvītis Jēkabs Juris

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Kārkliņa (Purvīte Purvītis) Kristīne

Отец ребёнка: Purvītis Jēkabs Juris

Смерть
1926

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