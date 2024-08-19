Purvītis ,Purvīte (Ārenss) Kristīne
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1851
Дата смерти1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1872
Сын: Purvītis Purvitis (Pourwit) Vilhelms Kārlis
Отец ребёнка: Purvītis Jēkabs Juris
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Kārkliņa (Purvīte Purvītis) Kristīne
Отец ребёнка: Purvītis Jēkabs Juris
Смерть
1926