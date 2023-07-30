Каранкевич (Воравко) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каранкевич (Воравко) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каранкевич Михаил Антонович

Рождение ребёнка
29.10.1872

Дочь: Мойса Или Кулеш Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Каранкевич Михаил Антонович

Минск, Минск
Рождение
01.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1974

Дочь: Найден Елена Михайловна

Отец ребёнка: Каранкевич Михаил Антонович

Минск, Минск
Рождение ребёнка
23.03.1976

Дочь: Скавыш Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Каранкевич Михаил Антонович

Минск, Минск

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