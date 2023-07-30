Каранкевич (Воравко) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1872
Дочь: Мойса Или Кулеш Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Каранкевич Михаил Антонович
Рождение
01.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1974
Дочь: Найден Елена Михайловна
Отец ребёнка: Каранкевич Михаил Антонович
Рождение ребёнка
23.03.1976
Дочь: Скавыш Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Каранкевич Михаил Антонович